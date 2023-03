Rinder Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Tiere Erstmals wieder Live-Auktion von Zuchtrindern in Karow Von dpa | 22.03.2023, 07:39 Uhr

Mehrere Hundert Rinderzüchter aus Deutschland werden an diesem Freitag zu einer Versteigerung in Karow, gut 60 Kilometer östlich von Schwerin, erwartet. Bei der ersten Zuchtrind-Auktion „Sunrise Sale“, die erstmals nach der Corona-Pandemie wieder live stattfindet, kommen 50 weibliche Kälber aus Deutschland, Tschechien und den Niederlanden unter den Hammer, wie eine Sprecherin des Zuchtverbandes RinderAllianz (Karow/Bismark) am Mittwoch mitteilte. Die wertvollen Tiere mehrerer Rassen, darunter Holstein Rotbunt und Schwarzbunt, stammen von bei Experten geschätzten Zuchtlinien ab, die für Milchqualität, Milchleistung und erstklassigen Nachwuchs bekannt sind.