Regierungskritische Demonstration Gera Kundgebungen Erneut Demonstrationen in ostdeutschen Städten Von dpa | 31.10.2022, 21:16 Uhr

In vielen ostdeutschen Städten haben am Montagabend Menschen gegen steigende Energiepreise, die Folgen des Kriegs in der Ukraine sowie Maßnahmen der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Nach Angaben der Polizei in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg verliefen die Proteste friedlich, bis zum Abend kam es zu keinen Ausschreitungen. Vielerorts waren weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen, als im Vorfeld erwartet.