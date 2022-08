Gasflamme FOTO: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Energiekrise Energiepreise: EnviaM fordert mehr Entlastung der Menschen Von dpa | 24.08.2022, 13:50 Uhr

Der ostdeutsche Energieversorger EnviaM fordert angesichts extrem steigender Strom- und Gaspreise dringend mehr Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Die Bundesregierung müsse schneller reagieren, sagte Vorstandschef Stephan Lowis am Mittwoch. „Das was bisher an Maßnahmenpaketen auf dem Tisch liegt, wird nicht ausreichen, um die Kostenbelastung abzufedern.“ Ein Ende der Preisspirale sei derzeit nicht in Sicht.