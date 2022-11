Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Durchsuchungen Drei mutmaßliche Drogenhändler in Göttingen festgenommen Von dpa | 24.11.2022, 16:46 Uhr

Bei Durchsuchungen zahlreicher Gebäude in Göttingen und Berlin sind drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen worden. Den Männern im Alter von 33, 34 und 37 Jahren wird Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Sie wurden am Mittwochmorgen in Göttingen festgenommen. Inzwischen wurde Haftbefehl gegen die drei Männer erlassen.