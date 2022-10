Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Überfall Döner-Lieferant ausgeraubt: Verdächtige gefasst Von dpa | 09.10.2022, 18:17 Uhr

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ermittelt gegen zwei Männer, die sich als Polizisten ausgegeben und einen Döner-Lieferanten auf der Insel Usedom ausgeraubt haben sollen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, soll sich der Überfall am Freitag bei Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) ereignet haben.