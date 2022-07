ARCHIV - Die Musiker Manfred Hennig (l-r), Fritz Puppel, Toni Krahl und Georgi Gogow von der Band City. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Kalaene up-down up-down Musik „Die letzte Runde“: City startet Abschiedstour Von dpa | 03.07.2022, 08:31 Uhr

„Die letzte Runde“ beginnt: Die Berliner Band City geht nach dem Tod ihres Schlagzeugers und nach der Corona-Zwangspause nun wieder auf Tour - und verabschiedet sich damit zugleich von der Bühne. Die sechs Monate dauernde Abschiedstournee beginnt am Freitag (8. Juli) in Potsdam. Am 30. Dezember werden Sänger Toni Krahl, Gitarrist Fritz Puppel, Keyboarder Manfred Hennig und Geiger Georgi „Joro“ Gogow das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne stehen. Schlagzeuger Klaus Selmke war im Mai 2020 an Krebs gestorben.