Vier der fünf letzten Kameraden in Kienberg. Der Prt wird wohl bald keine Feuerwehr mehr haben. FOTO: Silvia Passow Feuerwehr in Not Die letzten Kameraden: Wer soll künftig das Feuer löschen? Von Silvia Passow | 15.06.2022, 18:29 Uhr

Dass im Notfall die Feuerwehr kommt, gilt als selbstverständlich. Aber was, wenn sie gar nicht genug Mitglieder hat? Was, wenn die Feuerwehr selbst in Not ist? In einem Ort bei Nauen ist die Lage bedrohlich.