Denkmale in der Uckermark Denkmale in der Uckermark blühen auf Von Benjamin Lassiwe | 23.08.2023, 18:31 Uhr Minister auf Denkmaltour in der Uckermark. Foto: Benjamin Lassiwe up-down up-down

Das Land Brandenburg fördert Denkmale in der Uckermark. In viele historische Bauten zog so wieder Leben ein.