Gesellschaft Bundesweites Singen am Tag der Deutschen Einheit Von dpa | 25.09.2023, 12:56 Uhr | Update vor 9 Min. Tag der Deutschen Einheit Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild up-down up-down

Am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober soll bundesweit wieder öffentlich musiziert werden. Die Initiative „3. Oktober - Deutschland singt und klingt“ plant die Aktion an ungefähr 250 Orten im ganzen Land, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Um 19 Uhr sollen dann jeweils zehn bekannte Lieder bei Kerzenschein gesungen werden.