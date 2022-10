Kein Fernverkehr in Norddeutschland Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Ermittlungen Bundespolizei: Tatorte lagen in Berlin und NRW Von dpa | 08.10.2022, 15:24 Uhr

Die erheblichen Störungen im Bahnverkehr am Samstag sind nach Angaben der Bundespolizei auf Fremdeinwirkung zurückzuführen. „Wir haben einen Tatort in Berlin-Hohenschönhausen“, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin der Deutschen Presse-Agentur. „Ein weiterer befindet sich in Nordrhein-Westfalen.“