Von dpa | 24.03.2023, 07:15 Uhr

Die Berliner Autorin und Royal-Kritikerin Jacinta Nandi kann Vorfreude auf den Deutschland-Besuch des britischen Königs Charles III. nicht nachvollziehen. „Es nervt mich so sehr, wie die Deutschen die königliche Familie lieben“, sagte die 42-jährige Britin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ich glaube, die Liebe für das Königshaus würde sofort aufhören, wenn Ihr dafür bezahlen müsstet. Ihr habt den Spaß an der Monarchie ohne die ganzen Kosten.“