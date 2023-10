Kenia-Koalition in Potsdam Landesregierung streitet um Sachleistungen und Arbeitserlaubnisse für Flüchtlinge Von Benjamin Lassiwe | 10.10.2023, 16:25 Uhr Die Kenia-Koalition in Brandenburg streitet sich um das weitere Vorgehen mit den Flüchtlingen. Es gibt Streit um Sachleistungen und Arbeitserlaubnisse. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down

Rund ein Jahr vor der Landtagswahl steuert die SPD in Brandenburg in der Flüchtlingspolitik um. Nicht nur Ministerpräsident Dietmar Woidke will Sachleistungen einführen. Das gefällt nicht allen Koalitionspartnern.