Einen Hausärztemangel gibt es in ganz Brandenburg. Foto: Moritz Frankenberg up-down up-down Medizinische Versorgung Acht Hausärzte werden für die Prignitz gesucht Von Benjamin Lassiwe | 26.06.2023, 15:34 Uhr

Diejenigen, die praktizieren, werden immer älter und junge Ärzte rücken kaum nach. Das vergrößert die Löcher in der medizinischen Versorgung. Schon jetzt ist diese in Brandenburg schlechter, als in anderen Bundesländern.