Brandenburg will endlich eigenen Zahnarzt-Nachwuchs ausbilden. Foto: Gina Werthe up-down up-down Zahnarztstudium in Brandenburg Brandenburgs erstes Zahnarzt-Studium startet Von Benjamin Lassiwe | 15.05.2023, 17:49 Uhr

Angehende Zahnmediziner werden an der MHB in Brandenburg (Havel) ausgebildet. Am Standort ist eine eigene Zahnklinik geplant.