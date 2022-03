FFP2-Maske FOTO: Sebastian Kahnert Hotspot-Konzept in Planung Brandenburg kippt viele Corona-Regeln Von dpa | 29.03.2022, 19:48 Uhr

Der Großteil der Corona-Beschränkungen fällt ab Sonntag in Brandenburg weg. Die Maske muss aber in Bussen, Bahnen, Kliniken und Heimen noch getragen werden. Für regionale Hotspots ist eine Regelung in Planung - wann sie greifen könnte, ist offen.