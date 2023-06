Brand auf dem Gelände von Karls Erdbeerhof Foto: Christian Pörschmann/dpa up-down up-down Landkreis Havelland Brand in Karls Erlebnisdorf: 400 Quadratmeter in Flammen Von dpa | 06.06.2023, 15:09 Uhr

Bei dem Brand im Karls Erlebnis-Dorf im brandenburgischen Elstal bei Wustermark haben rund 400 Quadratmeter in Flammen gestanden. Die Brandschneise sei etwa 10 Meter breit und 40 Meter lang gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. Der Brand war am Dienstagmorgen ausgebrochen und am frühen Vormittag unter Kontrolle gebracht worden. Bei dem Feuer verletzten sich insgesamt zehn Menschen. Neun zogen sich Rauchgasvergiftungen zu. Ein Feuerwehrmann hatte nach Angaben der Feuerwehr Kreislaufprobleme.