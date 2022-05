Die Cessna des ehemaligen Kreml-Fliegers Mathias Rust steht in einer Halle auf dem Flugplatz Gatow. Foto: Paul Zinken/dpa/Archivbild FOTO: Paul Zinken Ausstellung Berühmter Moskau-Flug: Mathias Rusts Cessna ist umgezogen Von dpa | 05.05.2022, 07:20 Uhr

Vor 35 Jahre landete Mathias Rust mit einer Cessna am Roten Platz in Moskau - damals eine Weltsensation. Nun ist die Maschine in einer neuen Ausstellung zu sehen.