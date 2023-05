Bernhard Vogel Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild up-down up-down Thüringer Landtag Bernhard Vogel: Die Treuhand war erfolgreich Von dpa | 09.05.2023, 15:43 Uhr

Nach Ansicht von Thüringens früherem Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (CDU) hat die Treuhand Ostdeutschland vor einer Deindustrialisierung bewahrt. Er komme zu dem eindeutigen Urteil: „Die Treuhand hat alles in allem die ihr aufgegebene Aufgabe zum Erfolg geführt und befriedigend gelöst“, sagte der 90-Jährige am Dienstag vor dem Treuhand-Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag. Der Treuhand sei es gelungen, „dass zumindest im mittelständischen Bereich eine Deindustrialisierung Ostdeutschlands verhindert worden ist“, sagte Vogel, der von 1992 bis 2003 Regierungschef in Thüringen war.