Brandenburg Viele Rettungsdienste nicht innerhalb der gesetzlichen Frist vor Ort Von dpa | 15.09.2023, 17:17 Uhr Rettungsdienste haben 2021 nur in drei Städten den Einsatzort innerhalb der gesetzlichen Frist erreicht. Foto: dpa

Nach einem Notruf muss das erste Rettungsteam nach spätestens 15 Minuten am Einsatzort sein. So schreibt es der Gesetzgeber vor. In immer wenigen Regionen gelingt das.