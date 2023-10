Auto Anhörung von Tesla-Kritikern zum Fabrikausbau startet Von dpa | 22.10.2023, 17:32 Uhr | Update vor 12 Min. Tesla Gigafactory Foto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down

Die Kritik am geplanten Ausbau der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin steht im Mittelpunkt einer Anhörung. Umwelt- und Naturschützer sowie Anwohner können ab Montag (10.00 Uhr) in Erkner im Beisein des Brandenburger Landesumweltamts und von Tesla ihre Bedenken vortragen. Die meisten Einwände gab es zum Thema Wasser, es ging aber auch um Naturschutz und bis zu rund 81.000 geplante Pfähle im Boden unter einem neuen Werksgebäude.