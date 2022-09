AfD-Logo Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Umfrage AfD im Osten auf Platz eins: Bundesweit 15 Prozent Von dpa | 26.09.2022, 15:54 Uhr

Ein Jahr nach der Bundestagswahl liegt die AfD in einer Umfrage auf Platz eins in Ostdeutschland. Die Rechtspartei erreicht momentan bei der sogenannten Sonntagsfrage in den östlichen Bundesländern 27 Prozent, in den westlichen 12 Prozent, wie aus dem Insa-Meinungstrend für „Bild“ (Dienstag) hervorgeht. Nummer zwei im Osten ist mit 26 Prozent die CDU.