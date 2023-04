ICE Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsverbund Ab 6. Mai wieder mehr Züge von Berlin an die Ostsee Von dpa | 28.04.2023, 16:14 Uhr

Ab dem 6. Mai werden zwischen Berlin und Stralsund wieder mehr Züge unterwegs sein. Das teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg am Freitag mit. Konkret fährt zwischen dem 6. Mai und dem 5. November an jedem Samstag, Sonntag und an Feiertagen morgens ein zusätzlicher Zug von Berlin nach Stralsund und am Nachmittag beziehungsweise Abend wieder zurück. Ein zusätzlicher Verstärkerzug zwischen Berlin Südkreuz und Prenzlau wird bis Stralsund verlängert. Das gilt vom 27. Mai bis zum 30. September.