„Bücher vermitteln Wissen, unterschiedliche Lebenserfahrungen und die Vielfalt des Denkens“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag in einer Mitteilung zu der Preisverleihung in Stuttgart. „Diese Vielfalt ist der Markenkern unserer Demokratie und die Literatur ist ihre Verbündete.“ Doch erst die Buchhändlerinnen und Buchhändler seien es, die der Literatur und dem Kulturgut eine Bühne böten. „Buchhandlungen sind wichtige Kulturorte in unserem Land, die in der breiten Fläche präsent sind.“



Mit dem Buchhandlungspreis zeichnet die Bundesregierung kleine, inhabergeführte Buchhandlungen aus, die ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche engagieren.