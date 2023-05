50Hertz Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild up-down up-down Netzbetreiber 50Hertz will enger mit Firmen im Baltikum zusammenarbeiten Von dpa | 09.05.2023, 14:14 Uhr

Der ostdeutsche Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz will gemeinsam mit seinem estnischen Pendant Elering neue Stromkabel durch die Ostsee legen. Am Rande eines internationalen Treffens im Auswärtigen Amt in Berlin verständigte sich 50Hertz zudem mit Netzbetreibern aus Estland, Lettland und Litauen auf eine vertiefte Zusammenarbeit im Bereich Offshore-Windenergie und Netzanbindungen, wie der Netzbetreiber am Dienstag mitteilte.