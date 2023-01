Foto: (c)Volker_BohlmannPhone 0162-2090014 Debatte um Vierte Gewalt Blauer Salon trifft „Reden hilft“ Von Michael Seidel | 30.01.2023, 10:55 Uhr

Lange nicht war die öffentliche Debatte so wichtig wie in Krisenzeiten. Doch selten zuvor standen „die Medien“ auch so im Mittelpunkt der Kritik. Zeit um Reden über die „Vierte Gewalt“, über Meinungs- und Informationsfreiheit, Bildungsauftrag und redaktionelle Unabhängigkeit, fanden die SVZ und das Mecklenburgische Staatstheater.