Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, warnt im Interview vor dem sozialen Abstieg auch der Mittelschicht wegen der gestiegenen Energiepreise Foto: dpa-tmn up-down up-down Verena Bentele im Interview zu Energie-Armut VdK-Präsidentin warnt vor sozialem Abstieg der Mittelschicht: Essengehen werde zum unerschwinglichen Luxus Von Marion Trimborn | 16.09.2022, 01:00 Uhr

Strom und Gas werden massiv teurer und bringen viele Haushalte in Nöte. Der Sozialverband VdK warnt vor dem sozialen Abstieg vieler Menschen. Präsidentin Bentele appelliert an Politiker, von Energie-Spartipps abzusehen – und hat deutliche Forderungen, was jetzt passieren muss.