Russia Putin North Western Federal District 8265150 01.09.2022 Russian President Vladimir Putin holds an open lesson ti Foto: IMAGO/Gavriil Grigorov up-down up-down Schweriner Sicherheitsdialog Experten diskutieren Auswege aus der Ukraine-Krise Von Michael Seidel | 02.09.2022, 17:21 Uhr

Die Unterstützung der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen die russische Okkupation hat drastische Folgen auch für die deutsche Gesellschaft und führt zu Kontroversen darüber, wie der Krieg beendet oder wenigstens eingefroren werden könnte. In Schwerin stellen sich am Dienstag, 6. September 2022, Experten dieser Kontroverse beim „Schweriner Sicherheitsdialog“.