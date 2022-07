Der Kinderschutzbund und das Kinderhilfswerk haben die Debatte um ein Kinderwahlrecht begrüßt und fordern die Einführung eines Wahlrechts für Kinder ab 14 Jahren. „Eine Änderung des Wahlrechts und eine Absenkung der Wahlalters-Grenze ist dringend nötig“, sagte der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, unserer Redaktion. Ab 14 Jahren seien Kinder und Jugendliche in der Lage, wählen zu gehen. Hilgers sagte: „Das ist eine Frage des Respekts vor Kindern und Jugendlichen. Die Interessen der Kinder kommen in der Politik viel zu kurz - das hat ja gerade erst die Corona-Pandemie gezeigt.“ Ein niedrigeres Wahlalter helfe auch, um die Demokratie in Deutschland zu stärken.

Hilgers lässt das gängige Argument, Kinder und Jugendliche wüssten zu wenig über Politik, nicht gelten. Er sagte: „Der Intelligenz- und Informationsgrad eines Menschen darf kein Kriterium für das Wahlrecht sein - sonst dürfte manch ein Erwachsener auch nicht wählen.“

Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers

Kinderhilfswerk: Absenkung ist „mehr als überfällig“

Auch der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Thomas Krüger, befürwortet ein Wahlalter von 14 Jahren. Er sagte auf Anfrage: „Das Deutsche Kinderhilfswerk tritt dafür ein, die Wahlaltersgrenze auf allen Ebenen, also von der Europa- bis zu den Kommunalwahlen, zunächst auf 16 Jahre und in einem zweiten Schritt auf 14 Jahre abzusenken.“ Nach Ansicht von Krüger ist es „mehr als überfällig“ die Grenze bei Bundestags- und Europawahlen zu senken. Er sagte zur Begründung: „Kinder und Jugendliche verfolgen politische Prozesse aufmerksam, haben eigene Interessen und sind in der Lage, sich eine Meinung zu politischen Fragen zu bilden.“ Viele Jugendliche seien ja in Vereinen oder Initiativen aktiv.

Der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerk, Thomas Krüger



Die Ampel-Koalition will auf nationaler Ebene das Wahlalter von derzeit 18 auf 16 Jahre senken. Im Bundestag gibt es dafür eine breite Mehrheit. Allerdings könnte das Vorhaben am Bundesrat und den CDU-regierten Ländern scheitern. In einigen Bundesländern gilt bereits für die Landtags-Wahl ein Wahlrecht ab 16.

Wahlrecht auch für kleinere Kinder?



Selbst unterhalb der Grenze von 14 Jahren kann Kinderschutz-Präsident Hilgers sich für Kinder die Teilnahme an der Wahl vorstellen. Um dies in die Praxis umzusetzen, schlägt er vor, dass Kinder sich dafür in eine Wählerliste eintragen müssen: „Wer das mit acht oder neun Jahren schafft, kann auch zur Wahl gehen“, sagte Hilgers. Es gebe keinen Grund, bestimmten Menschen das Wahlrecht zu beschränken. Hilgers sagte: „Das macht man zurecht nicht am Ende des Lebens, trotz Krankheiten wie Demenz, und das sollte man auch nicht am Anfang des Lebens tun.“

Gegen Familienwahlrecht



Dagegen lehnen die Kinderschutz-Vertreter ein Familienwahlrecht ab, bei dem den Eltern je nach Kinderzahl die Stimme zugewiesen wird oder diese die Stimme abgeben. Kinderschutzbund-Präsident Hilgers sagte: „Das Wahlrecht steht jedermann persönlich zu.“ Der Präsident des Kinderhilfswerks Krüger betonte ebenfalls: „Das Wahlrecht ist weder veräußerlich noch verzichtbar oder abtretbar, es duldet keine Stellvertretung: es ist ein höchstpersönliches Recht.“