Der Mutterschutz soll Frauen vor und nach der Geburt den bestmöglichen gesundheitlichen Schutz gewähren. FOTO: dpa-Zentralbild Internationaler Vergleich In welchem Land es weltweit den längsten Mutterschutz gibt – und wo Deutschland landet Von Yannick Kitzinger | 08.05.2022, 17:41 Uhr

In fast allen Ländern der Welt gibt es bezahlten Mutterschutz – in manchen allerdings deutlich länger als in anderen. Eine Grafik zeigt, wo Deutschland im internationalen Vergleich landet.