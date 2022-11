Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Zeugen gesucht Falsche Polizisten rauben Seniorin in Bremen aus Von dpa | 22.11.2022, 12:21 Uhr

In Bremen haben sich Räuber als Polizisten ausgegeben und eine Seniorin bestohlen. Die drei Verdächtigen sollen am Montagnachmittag eine Geldkassette von der 83 Jahre alten Frau gestohlen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.