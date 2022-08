Sommer in der Stadt FOTO: Andreas Arnold up-down up-down Gewitter drohen Extreme Hitze ist am Wochenende in Deutschland vorerst vorbei Von dpa | 04.08.2022, 12:27 Uhr

Aufatmen in Deutschland. Das Wetter wird am Wochenende erstmal etwas kühler. In Norddeutschland drohen Gewitter.