Vermisster Säugling Leipziger Einkaufszentrum: Verschwundenes Baby wohlauf wiedergefunden Von dpa | 02.09.2022, 06:28 Uhr | Update vor 28 Min.

Am Donnerstag verschwand ein nur vier Wochen alter Säugling in einem Einkaufszentrum in Leipzig. Die Polizei startete einen Großeinsatz. Nun wurde das Baby wohlauf gefunden – in einer Wohnung in Brandenburg.