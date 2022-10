Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down In Bremen Binnenschiff mit Kohle auf der Weser havariert Von dpa | 14.10.2022, 05:19 Uhr

Auf der Weser in Bremen ist ein mit Kohle beladenes Binnenschiff havariert. Der Kapitän wollte einem anderen Binnenschiff ausweichen und streifte dadurch mit dem Bug eine Böschung, wie ein Feuerwehrsprecher am frühen Freitagmorgen sagte. Dadurch seien Risse entstanden, wodurch Wasser in den vorderen Bereich des Schiffes eingedrungen sei.