In Saal 94, einem Hochsicherheitstrakt im Oberlandesgericht Celle, ist am Mittwoch das Urteil gegen die Osnabrückerin Romiena S. gefallen, die sich der Terrorvereinigung Islamischer Staat angeschlossen hatte. Für ihre Taten muss die 34-jährige Mutter drei Jahre und drei Monate in Haft.

FOTO: Lars Laue