Großaufgebot der Polizei : Schießerei in Hamburg – möglicherweise Verletzte

Im Hamburger Stadtteil Harburg ist es zu einem Schusswechsel mit möglicherweise zwei verletzten Personen gekommen. Die Lage ist noch unklar. Der Polizeieinsatz läuft noch.

Hamburg | In Hamburg-Harburg sind am Sonntagnachmittag Schüsse gemeldet worden. Zwei Menschen seien möglicherweise verletzt, sagte ein Mitarbeiter beim Lagedienst der Polizei auf Anfrage. Der Vorfall sei gegen 15.20 Uhr gemeldet worden. Die Hintergründe seien noch völlig unklar. Ein Polizeieinsatz laufe. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Am s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.