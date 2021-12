Auswirkungen auf die Fauna : Wo ist das Wild hin? Im Zweifelsfall vom Wolf gefressen

Der Wolf ist zurück. Reißt er Schafe, ist der Ärger groß. Aber auch auf Rehe, Damwild oder Wildschweine macht der Räuber jagt. Mancherorts hat der Wolf das Wild laut Jägern bereits arg dezimiert - oder ausgelöscht.

Hannover | Die Meldungen aus dem Sommer 2012 lesen sich wie aus einer ganz anderen Zeit und einem anderen Land, dabei sind sie nicht einmal zehn Jahre alt. „Das Land Niedersachsen heißt die Wölfe willkommen“, stand in einer Aussendung des Umweltministeriums in Hannover, damals noch fest in Hand der FDP. Grund der schriftlichen Begrüßung waren Aufnahmen vom Tr...

