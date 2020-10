Weihnachtsfilme im Fernsehen : „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Das sind die ersten Sendetermine für 2020

Kein Weihnachten ohne den Märchenklassiker. Auch 2020 wird der Film mehrmals gesendet.

von Corinna Berghahn

16. Oktober 2020, 18:33 Uhr

Berlin | Im November 1973 Jahren lief „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zum ersten Mal im Kino; zwei Jahr später folgte am zweiten Weihnachtstag die erste Fernsehausstrahlung in Westdeutschland. Seitdem gehört das Märchen zum Festtags-TV wie „Der 90. Geburtstag – Dinner for one“ zum deutschen Silvester-Programm.



Nun stehen laut MDR Jump die ersten Sendetermine für 2020 fest, an denen der etwas töffelige Prinz um die Liebe des emanzipierten Mädchens kämpft, das besser rennen, klettern, reiten, schießen und tanzen kann als er. (Der Artikel wird ergänzt, sobald die weiteren Sendetermine bekannt sind):

Das Erste, Sonntag, 29. November, 14 Uhr,

MDR, Sonntag, 6. Dezember, 13.20 Uhr.





„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auch auf Netflix



In Dauerschleife ist „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auch auf den Streamingdiensten Netflix und Amazon zu sehen – wie weitere Märchenfilme.

