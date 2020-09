Herbst in Deutschland : Herbstanfang 2020: Wann beginnt der Herbst kalendarisch?

Der meteorologische Herbst hat schon begonnen. Es gibt aber auch andere Sichtweisen, wann die dritte Jahreszeit beginnt.

von Christopher Bredow

10. September 2020, 10:07 Uhr

Berlin | Während die Meteorologen den Herbst bereits am 1. September 2020 einläuten, beginnt der kalendarische Herbst erst am Dienstag, 22. September 2020. Neben dem meteorologischen und kalendarischen Herbstanfang gibt es auch noch den phänologischen Herbstbeginn. Wir erklären die drei verschiedenen Herbstanfänge.

Herbstanfang 2020: Meteorologischer Herbst beginnt am 1. September

Für Meteorologen beginnt der Herbst bereits am 1. September und dauert bis zum 30. November. Das ist seit Beginn der Wetteraufzeichnungen Mitte des 19. Jahrhunderts so, weil für Klima-Statistiken nur Daten über ganze Monate vorliegen – wie Monatsmittel, Monatsabweichungen oder Extremwerte. So können die Werte besser miteinander verglichen werden. Der meteorologische Herbst umfasst demnach die Monate September, Oktober und November.

Herbst: Kalendarische Herbstanfang am 22. September 2020

Im Unterschied zum meteorologischen Herbstanfang richtet sich der kalendarische Herbstanfang nach der Sonne. Kalendarisch beginnt der Herbst, wenn zur Tagundnachtgleiche die Sonne den Äquator Richtung Südhalbkugel überquert. Tagundnachtgleiche bedeutet, dass Tag und Nacht genau gleich lang sind, also jeweils zwölf Stunden. Der Herbstanfang kann wegen der Schaltjahre auf den 22. oder 23. September fallen.

Phänologischer Herbstanfang ist flexibel

Zuletzt kann der Herbstanfang 2020 phänologisch bestimmt werden. Das phänologische Jahr richtet sich ohne feste Daten nach periodisch wiederkehrenden Erscheinungen wie dem Entwicklungsstand der Pflanzen. Frühherbst ist demnach, wenn der Schwarze Holunder Früchte trägt, Vollherbst, wenn an der Stiel-Eiche Früchte zu sehen sind.