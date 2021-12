Ahrtal und Euskirchen : Weihnachten nach der Flut: Ihr größter Wunsch – ein Zuhause

Die Flutkatastrophe hat das Hab und Gut von Familien und ihre Häuser zerstört. Ein halbes Jahr später ist bei drei von ihnen noch keine Normalität eingekehrt. Trotzdem feiern sie Weihnachten – im Flutgebiet.

Euskirchen/Schwerin | Doreen Pantenburg wird Weihnachten bei ihrem Vater verbringen. Ihr eigenes Wohnzimmer sehe noch aus wie ein Rohbau, sagt sie: Blanke Wände und Lehmboden. Pantenburg wohnt mit ihren Kindern Marlene und Niklas in Walporzheim in Rheinland-Pfalz. Vor der Flut lebte die Familie in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Ahr habe zwar nicht ihre Wohnung zerstört, doch ...

