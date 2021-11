Flug aus Istanbul : Toter im Flugzeug: Mann mit Corona stirbt auf Urlaubsflug

Der Mann starb an Bord eines Airbus A320 auf dem Weg von Istanbul nach Hamburg. Die Obduktion ergab, dass der 51-Jährige sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Hamburg | Unglaublicher Vorfall am Hamburger Airport: Ein Schleswig-Holsteiner ist offenbar an Bord einer Charter-Maschine aus Istanbul (Türkei) gestorben und niemand hat es bemerkt. Als die Maschine von „Pegasus Airlines“ am vergangenen Montag (25. Oktober) gegen 13 Uhr in Hamburg-Fuhlsbüttel gelandet war, stiegen alle Passagiere aus – nur einer blieb sitze...

