Jesidinnen musste Wohnung putzen : Terrorwitwe muss wegen Beihilfe zur Sklaverei vor Hamburger Gericht

Einmal Islamischer Staat und zurück: Omaima A. muss zum zweiten Mal wegen ihrer Zeit bei der Terrororganisation vor den Richter.

Hamburg | Die Witwe des des IS-Terroristen und Rappers Denis Cuspert, alias Deso Dogg, muss sich in Hamburg erneut vor Gericht verantworten. Omaima A. (36) hatte laut Anklage im jahr 2016 zwei jesuitischen Sklavinnen befohlen, ihre Wohnung in der syrischen IS-Hochburg Raqqa zu putzen. Der Prozess vor dem Oberlandesgericht beginnt am Donnerstag, 17. Juni. Die Vo...

