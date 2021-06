Termine im Überblick : Hier droht ziemlicher Trubel: Dann haben alle Länder Sommerferien

In Deutschland sind von Juni bis September die Sommerferien auf die verschiedenen Bundesländer verteilt. Nur im Juli kann es voller werden.

Hamburg | Wegen der Corona-Pandemie planen viele Deutsche ihren Sommerurlaub im eigenen Land. Seen, Berge und natürlich die Nord- und Ostsee sind dabei beliebte Reiseziele, um den Sommer auch im zweiten Pandemiejahr zu genießen. Hätten da auch noch alle Schüler gleichzeitig Sommerferien, würde es an beliebten Orten ziemlich eng werden. Urlaub am See, Meer od...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.