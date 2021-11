Corona-Pandemie : Omikron-Variante: Erster Verdachtsfall in Niedersachsen

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist wahrscheinlich auch in Norddeutschland angekommen. Ein Mann aus Wolfenbüttel könnte sich mit der Variante infiziert haben.

Hannover | In Niedersachsen gibt es einen ersten Verdachtsfall der Omikron-Variante des Coronavirus. Nach einem Aufenthalt in Südafrika bestehe bei einem Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel der begründete Verdacht, dass er mit dieser Variante infiziert sein könnte, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Hannover mit. Derzeit befinde er sich in Isolation....

