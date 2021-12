Corona-Pamdemie : Omikron-Variante: Erster Todesfall in Großbritannien

Die Corona-Lage in Großbritannien spitzt sich immer weiter zu. Am Montag starb ein Mensch infolge einer Ansteckung mit der Omikron-Variante.

London | Die Omikron-Variante breitet sich in Großbritannien weiter rasant aus. Am Montag meldete die "BBC" den ersten Todesfall. Angesichts dieser Lage hat Großbritannien die landesweite Corona-Warnstufe erhöht. Die Bewertung des Risikos für die öffentliche Gesundheit erreicht nun mit Stufe vier die zweithöchste Stufe, wie das zuständige Gremium am Sonntag mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.