Prozessauftakt in Hamburg : Oldesloer Mutter nahm ihren Sohn mit zum IS – jetzt ist er tot

In den Hamburger IS-Terrorprozessen ist es ein Novum: Erstmals steht eine Mutter vor Gericht, die für den Tod ihres Sohnes in Syrien verantwortlich sein soll.

Hamburg/Bad Oldesloe | Sie reiste von Bad Oldesloe in den syrischen Bürgerkrieg und schloss sich dem IS an. Ihr minderjähriges Kind nahm Stefanie A. mit bei ihrem gefährlichen Umzug ins Herrschaftsgebiet der Terrormiliz. Anderthalb Jahre später war ihr Sohn Malik tot, gestorben in den Trümmern eines zerbombten Hauses. Der Junge wurde nur 15 Jahre alt. „Radikal-islamistis...

