Emsländer erneut vor Gericht : Mord im Klosterwald: Vater Barend fand die Leiche seiner Tochter

Ab Mittwoch wird zum dritten Mal der sogenannte Mord im Klosterwald verhandelt. Dieses Mal vor dem Landgericht Osnabrück. Auf der Anklagebank: Ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter aus dem Emsland.

Osnabrück | Blumen will Barend Thijsen kaufen, sagt er am Telefon. Und dann am Wochenende wieder tief hinein in den Klosterwald bei Rehburg-Loccum. Dort fand er den Leichnam seiner Tochter Judith. Die junge Frau war bis auf eine Socke nackt. Vermutlich erwürgt, heißt es später im Obduktionsbericht. So ganz fest steht das nicht. Der Verwesungsprozess hatte bereits...

