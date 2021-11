Flucht nach Großbritannien : Fußballerinnen flohen aus Afghanistan – Wie Kim Kardashian ihnen half

Afghanische Fußballspielerinnen konnten nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan nicht mehr sicher leben. Ein Evakuierungsflug brachte die Mädchen nun nach London. Was Kim Kardashian damit zu tun hatte.

London | Ein Evakuierungsflug hat Spielerinnen eines afghanischen Mädchen-Fußballteams nach Großbritannien gebracht. Die 35 Fußballerinnen und ihre Familien, insgesamt 130 Menschen, landeten nach Angaben der an der Evakuierung beteiligten Rokit-Stiftung am Donnerstag am Flughafen Stansted bei London. Flucht vor den Taliban Die Taliban hatten nach ihrer R...

