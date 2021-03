Roter Himmel über Reykjavik : Spektakuläre Bilder vom Vulkanausbruch nahe der Hauptstadt Islands

Unweit der isländischen Hauptstadt Reykjavik spuckt derzeit ein Vulkan Feuer. Die Regierungschefin sagt: Keine Sorge!

Reykjavik | Wochenlang bebte fast unentwegt die Erde – nun ist auf einer Halbinsel im Südwesten Islands erstmals seit Jahrhunderten ein Vulkansystem ausgebrochen. Die Eruption nicht weit entfernt von der Hauptstadt Reykjavik begann am Freitagabend, Lavaströme bahnten sich daraufhin kontinuierlich und langsam den Weg in das Tal Geldingadalur. Karte Der Him...

