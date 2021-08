Hamburg-Interview : André Poitiers: „Ich liebe Hamburg“

Hamburg-Interview

Hamburg | Herr Poitiers, woher rührt Ihr Interesse an Architektur? Ich bin aufgewachsen ohne Vater in der elterlichen Tischlerei in Hamburg-Schnelsen. Das war eine fantastische Spielwiese für uns als Kinder. Ich konnte basteln, mir vom Abfallhaufen Leisten holen und habe mit meinen Freunden daraus was gebaut. Der Berufswunsch stand also früh fest? Mein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.