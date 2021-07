Traurige Gewissheit : Flutkatastrophe: Vermisster Vater aus Bad-Neuenahr tot geborgen

Rheinland-Pfalz hat seit Beginn der Flutkatastrophe 157 Tote vermeldet. Viele Menschen werden noch vermisst. Eine Frau hatte auf Twitter nach ihrem Vater gesucht. Es herrscht nun traurige Gewissheit: Ihr Vater ist tot.

Bad-Neuenahr | Verzweifelt hatte die junge Frau aus Bad-Neuenahr noch am Freitag nach ihrem Vater gesucht. Er sei am Mittwoch nicht nach Hause gekehrt, nachdem er sein Auto umparken wollte. Auf Twitter teilte sie ein Foto von ihm, sowie ein emotionales Video. Sie wünsche sich nur, dass ihr Vater in Sicherheit ist. Vielleicht sei er in einer Notunterkunft untergek...

